يهم أبناء الجالية .. لائحة المحامين المتطوعين لتقديم استشارات مجانية

هبة بريس

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج لائحة، عن وضع لائحة بأسماء وهواتف المحامين المتطوعين لتقديم استشارات قانونية مجانية لأفراد الجالية المقيمة بالخارج على بوابتها الإلكترونية.

وذكرت الوزارة في بلاغ، أنها وضعت رهن إشارة عموم المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ببوابة الوزارة www.marocainsdumonde.gov.ma لائحة بأسماء وهواتف المحامين الذين تطوعوا لتقديم هذه الخدمة، وذلك دعما للمبادرة التي تقدمت بها شبكة المحامين المغاربة الممارسين بالخارج بتقديم استشارات قانونية مجانية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، في ظل تفشي وباء كورونا “كوفيد 19”.

وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة، التي قامت بها شبكة المحامين المغاربة بالخارج، تأتي في إطار التجاوب مع القرارات التي اتخذتها سلطات بلدان الاستقبال، بهدف حماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج وتضامنا مع كل من هم في حاجة إلى المعلومة القانونية، وأيضا في سياق تعبئة الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لكافة شركائها من المجتمع المدني.

ونوهت الوزارة بالتعبئة الجماعية التي أبان عنها المغاربة المقيمون بالخارج للتضامن مع بلدهم وإخوانهم المغاربة والمواطنين عموما، من خلال العديد من المبادرات المتميزة والمشرفة ببلدان الاستقبال.

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