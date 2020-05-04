وزارة امزازي تعلن عن استكمال المقررات الدراسية عن بعد

منذ 4 ساعات
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، ان وزارة التربية الوطنية أعلنت اليوم الاثنين الرابع من ماي، عن انطلاق المرحلة الجديدة التي تهم استكمال المقررات الدراسية وتخصيص عدد كبير من الحصص المبرمجة للمراجعة والدعم من أجل التحضير الجيد للامتحانات والتي تظل برمجتها رهينة بتطور الوضعية الوبائية ببلادنا وبظروف رفع الحجر الصحي.

الخطوة التي تأتي في إطار الاستمرارية البيداغوجية التي نهجتها الوزارة منذ تعليق الدراسة في 16 مارس 2020، ستتواصل، ابتداء من يوم غد الاثنين 4 ماي 2020، من خلال عملية “التعليم عن بعد” وذلك من خلال بث الدروس عبر القنوات التلفزية، وكذا من خلال بوابة “TelmidTICE” وجميع الآليات المستعملة من طرف الأساتذة.

ودعت الوزارة كافة التلاميذ والطلبة والمتدربين ونساء ورجال التربية والتكوين والبحث العلمي والأمهات والآباء إلى المزيد من التعبئة والانخراط في هذه العملية، خدمة للمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا ولوطننا الحبيب.

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