اليونان: مقاتلات تركية تتحرش بطائرة وزير الدفاع وقائد الجيش

هبة بريس – وكالات ( الصورة تعبيرية)

أدانت اليونان، اليوم، الأحد، ما وصفته بمضايقة وزير الدفاع وقائد الجيش على يد طائرات تركية فوق جزيرة صغيرة فى بحر إيجه.

وبحسب وكالة “فرانس برس” أدانت وزارة الخارجية اليونانية بشدة المضايقات وحثت تركيا على احترام القواعد المعمول بها “مثل الدول الأخرى في المنطقة بدلاً من انتهاكها بشكل منهجي”.

كان وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس على متن طائرة هليكوبتر كانت قد أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة بعد زيارة لقواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.

ووفقًا لمصادر في وزارة الدفاع اليونانية وقعت المواجهة بعد أن اعترضت الطائرات اليونانية الطائرات التركية في مناورات شائعة ولكنها خطيرة أحيانًا من قبل اثنين من حلفاء الناتو.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية “آنا” إن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 3500 قدم (1000 متر) بعد إقلاع الطائرة الهليكوبتر، ثم حلقتا فوق جزيرة أجاثونيسي على ارتفاع 1700 قدم.

وفقا للمسؤولين اليونانيين انتهكت هذه الطائرات المجال الجوي لليونان. في أبريل/ نيسان 2018، توفي طيار يوناني عندما تحطمت طائرته بعد اعتراض مماثل.