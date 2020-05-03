مستشار يسائل وزير الداخلية حول وفاة سيدة أثناء هدم السلطة منزلها بتاونات

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

ساءل المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، علي العسري، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول  ظروف وحيثيات وفاة مواطنة بمدينة تاونات، بداية الأسبوع الجاري، أثناء مباشرة السلطة المحلية لهدم بناية لعائلتها بنيت دون رخصة.

وتضمن السؤال الكتابي للمستشار العسري أن مدينة تاونات عرفت صباح يوم الإثنين الماضي، 3 رمضان الموافق لـ 27 أبريل 2020، حدثا مؤلما تمثل في لفظ المواطنة (ر.ص) لأنفاسها بالشارع العام، أثناء مباشرة هدم بناية لأسرتها، بنيت دون رخصة، ودون أن تقدم لها أية اسعافات أولية، حسب تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول العسري العسري.

وأضاف العسري “بل لم يلتفت لها أصلا وهي ممددة على الأرض بجانب نقطة التدخل، لكون الفريق الذي قام بالهدم والإشراف عليه كان منهمكا بشكل كامل في عملية الهدم، الذي تم حسب التسجيلات المتداولة أيضا بشكل بدائي بالفؤوس، دون توفير أي شروط للسلامة والوقاية، ولو بإخلاء المكان وتطويقه أولا أو باصطحاب سيارة إسعاف أو توفير سياج وأدوات للحماية، وزاد من وقع الحادث المؤسف وقوعه في أوائل شهر الصيام المبارك وأثناء حالة الطوارئ الصحية والحجر المنزلي، وأن البناء يظهر أنه ليس حديثا، وكون الهالكة كانت تبدو بصحة جيدة، ومع أن القانون وتطبيقه لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا”

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‫2 تعليقات

  1. لا حول و لا قوة الا بالله، عندما تطغى الديكتاتورية و الشطط في السلطة و التسلط على العباد، و يتجرد الانسان بكبرياء ابليس من انسانيته. علينا ان ننتظر اكثر من فقدان الارواح، وهل هو السكن الوحيد الغير مرخص في تاونات او غيرها في البلاد،… نقول لازلنا في عصر القمع و الحكرة.

  2. انه الظلممهما حاولوا .انها الحكرة لا غير.انهم الاعوان زطموا القايدة .انها الرشزوة والطمع في البسظاء منا.نريد تحقيقا نزيها في الامر …

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