بسبب كورونا.. نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى فرنسا

هبة بريس ـ وكالات

قالت الرئاسة في ساحل العاج إن رئيس الوزراء، أمادو جون كوليبالي، مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، نقل أمس السبت إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية.

وأضاف البيان، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع حامد باكايوكو، الذي تعافى من كورونا الشهر الماضي، سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا في غياب جون كوليبالي.

ولم يقدم البيان المقتضب أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لجون كوليبالي. وخضع كوليبالي (61 عاما) للعزل الذاتي في أواخر مارس بسبب الاشتباه بتعرضه لفيروس كورونا، لكن لم تتأكد إصابته.

واختار الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، جون كوليبالي في مارس مرشحا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أن أحجم هو نفسه عن السعي للترشح لولاية ثالثة.

وسجلت ساحل العاج أكثر من 1300 حالة إصابة بكورونا، وهي من أعلى المعدلات في غرب إفريقيا، و15 حالة وفاة.