وفاة زعيم الاغنية الجزائرية الفنان “ادير”
القسم الفني _ هبة بريس
توفي مساء السبت الفنان الجزائري وسفير الأغنية الأمازيغية عبر العالم، حميد شريت المعروف بـ”إيدير”، عن عمر ناهز 71 عاما.
وكتب أبناء “إيدير” عبر الصفحة الرسمية له على فيسبوك: “للأسف نعلن وفاة والدنا إيدير مساء السبت على الساعة 21.21″.
واشتهر الراحل بأداءه للأغنية الأمازيغية، حيث ذاع صيته في سبعينيات القرن الماضي بعد غناءه لـ”أفافا إينوفا”.
تعليق واحد
الله يرحمو وينعمو انا من تونس وديمة نسمع بأغانيه ااجميلة وخاصة افافا نوفا ديمة نسمع فيها