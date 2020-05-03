وفاة زعيم الاغنية الجزائرية الفنان “ادير”

منذ 4 ساعات
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القسم الفني _ هبة بريس

توفي مساء السبت الفنان الجزائري وسفير الأغنية الأمازيغية عبر العالم، حميد شريت المعروف بـ”إيدير”، عن عمر ناهز 71 عاما.

وكتب أبناء “إيدير” عبر الصفحة الرسمية له على فيسبوك: “للأسف نعلن وفاة والدنا إيدير مساء السبت على الساعة 21.21″.

واشتهر الراحل بأداءه للأغنية الأمازيغية، حيث ذاع صيته في سبعينيات القرن الماضي بعد غناءه لـ”أفافا إينوفا”.

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تعليق واحد

  1. الله يرحمو وينعمو انا من تونس وديمة نسمع بأغانيه ااجميلة وخاصة افافا نوفا ديمة نسمع فيها

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