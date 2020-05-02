أمن فاس يهتدي لهوية أشخاص تبادلوا العنف بالسلاح الأبيض

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس – فاس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح يوم الاثنين 27 أبريل الجاري، يظهر فيه أشخاص يخرقون إجراءات حالة الطوارئ الصحية وهم بصدد تبادل العنف والرشق بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي بلخياط بمدينة فاس.

وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة، أن هذه الواقعة جرت أطوارها يوم الأحد 26 أبريل الجاري، وذلك على خلفية نزاع بين أفراد أسرتين تطور إلى تبادل للعنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهي القضية التي شكلت موضوع بحث قضائي مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم مباشرة بعد ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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