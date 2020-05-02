كتابة لشكر بفرنسا.. قانون “تكميم الأفواه” مناقصة سياسية وتاريخية غير مقبولة
هبة بريس – الرباط
عبّرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن رفضها المطلق لمشروع القانون 20-22 ، معتبره إياه مخالفا لمبادئ الحزب وتوجهات مناضليه ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضحت كتابة الاتحاد الاشتراكي الاقليمية بفرنسا ، في بيان لها، أن مشروع قانون تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي يضرب في عمق هوية الحزب ويعرض سمعته وسمعة مناضليه بالأساس لمناقصة سياسية وتاريخية غير مقبولة.
وأضاف البيان ، أن مشروع القانون يستهدف جعل المؤسسات التمثيلية رهينة لاصحاب المال و تجار الدين و هو يأتي في ظرفية وطنية تتسم بالتعبئة الجماعية وروح المواطنة التي لم يسبق لها مثيل في المغرب و يلاحظ كذلك أن الحكومة تعاني مشاكل في التماسك و تدعو قيادة الحزب الى استخلاص النتائج اللازمة ، محملة مسؤولية المصادقة على هذا القانون لحكومة سعد الدين العثماني بجميع مكوناتها.
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كورونا تعيد مشكل ورثة محمادي بنعيس من الناظور الى الواجهة والورثة اعلاه يطالبون من المسؤولين التدخل العاجل من اجل تمكينهم من التعويض عن نزع الملكية لقطعتهم الارضية التي شيدت عليها اعدادية محمد الفاسي بازغنغان . . الناظور .
من يدافع عن الأحزاب المغربية او يزكيها فهو يأكل معهم ويتقاسم المناصب والأدوار معهم. ما ينقص الأحزاب المغربية هو حب المواطن والإخلاص إليه ولا كن نرى فقط أحزاب دون المستوى لها مرجعية السبعينيات لم تترقى لمستوى الحدث ولم تواكبه وسياساتم لا ترقى للتحول الراقى للشعب المغربي المتحضر.
ليست عندكم الشجاعة الأدبية لتقولوا ل (لشكر) ارحل من المشهد السياسي فقد ازكمت رائحة تجارتك السياسية الأنوف ؟؟ ثم هناك ملاحظة في البيان و هي ادخال تجار الدين مع تجار المال في المسألة لكن لماذا لا تدخلون في الموضوع تجار السياسة من امثال لشكر ولعلو بن عبد الله و غيرهم ممن يسمون انفسهم زورا حداثيين و ديموقراطيين ؟؟ لكن الشعب المغربي يضعكم كلكم في سلة واحدة ؟؟كلكم تجار سياسة و كلكم صياد في عباب بحرها لكن شباككم تختلف … و لو قدر الله انكم اخذتم زمام المبادرة في هاته الجائحة لرأينا منكم العجب العجاب لكن حكمة ملك البلاد بعد لطف الله جنبتنا الكارثة !! و لنا معكم على هذه الصفحة المضيئة جولات ما لم تصوت احزابكم المهترئة على قانون تكميم الأفواه!!