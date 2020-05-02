كتابة لشكر بفرنسا.. قانون “تكميم الأفواه” مناقصة سياسية وتاريخية غير مقبولة

هبة بريس – الرباط

عبّرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن رفضها المطلق لمشروع القانون 20-22 ، معتبره إياه مخالفا لمبادئ الحزب وتوجهات مناضليه ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأوضحت كتابة الاتحاد الاشتراكي الاقليمية بفرنسا ، في بيان لها، أن مشروع قانون تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي يضرب في عمق هوية الحزب ويعرض سمعته وسمعة مناضليه بالأساس لمناقصة سياسية وتاريخية غير مقبولة.

وأضاف البيان ، أن مشروع القانون يستهدف جعل المؤسسات التمثيلية رهينة لاصحاب المال و تجار الدين و هو يأتي في ظرفية وطنية تتسم بالتعبئة الجماعية وروح المواطنة التي لم يسبق لها مثيل في المغرب و يلاحظ كذلك أن الحكومة تعاني مشاكل في التماسك و تدعو قيادة الحزب الى استخلاص النتائج اللازمة ، محملة مسؤولية المصادقة على هذا القانون لحكومة سعد الدين العثماني بجميع مكوناتها.