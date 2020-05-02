هولندا .. 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

منذ 20 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

سجلت هولندا خلال الـ24 ساعة الماضية 94 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وسط تراجع مستمر لعدد المصابين بالمرض على أساس يومي في البلاد.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، اليوم السبت، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا إلى مستوى 4987.

وحذر المعهد الوطني للصحة العامة من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، مبينا أن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.

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