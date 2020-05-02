فرنسا تقرر تمديد الحجر الصحي إلى غاية 24 يوليوز

هبة بريس – وكالات

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران، اليوم السبت، تمديد الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الفرنسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid19) إلى غاية 24 يوليوز القادم.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي توفي 218 شخصا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24594 إلى غاية يوم أمس الجمعة فاتح ماي.

وأشار مدير عام قطاع الصحة في فرنسا جيروم سالومون إلى استمرار تراجع الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفيات وفي وحدات الرعاية الفائقة.

وأضاف سالومون أن أقسام العناية المركزة سجلت تراجعاً جديداً من 144 حالة مقارنة باليوم السابق. وتم الوصول إلى الذروة في 9 أبريل مع ما يقرب من 7200 مريض في الإنعاش.