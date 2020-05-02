قائد يعتدي على بائع للسمك بالدار البيضاء والأخير :”دْكدْكْ ليا 3000 دالسلعة ( فيديو )

هبة بريس ـ الدار البيضاء

راج يومه الجمعية فاتح ماي، عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب، شريط فيديو، يكشف محاولة تدخل قائد بطريقة فضة وعنيفة تجاه بائع للسمك ، مع إمطاره بوابل من السباب والشتائم دون معرفة السبب الرئيسي وراء الواقعة.

جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية وحرصاً منها على تدقيق المعلومات، توصلت إلى هوية بائع السمك الذي يقطن بحي التشارك بمدينة الدار البيضاء، والذي كشف للجريدة عن وقوع الحادثة حوالي الساعة العاشرة صباحا بمنطقة أهل الغلام بأناسي التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مع تكبيده خسارة مالية في البضاعة حدد ثمنها في 3000 درهم.

وأضاف ذات البائع ، أنه ليس المرة الأولى التي يتعرض فيها للمضايقة من طرف القائد المذكور، فقد سبقها اعتداء أخر نجم عنها تخريب رجل السلطة لطاولة كان يستعملها في بيع بضاعته.

واسترسل ذات البائع في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، على أنه رفض مجابهة القائد بالرغم من الإهانة التي تعرض لها من طرف رجل السلطة والألفاظ النابية المهينة والحاطة من كرامته التي تلاقاها على مسامعه، وذلك مراعاة منه لطفلتيه وزوجته .

وختم ذات البائع بمناشدة المسؤولين بالتدخل لأخذ أحقه بعد الإهانة الطاعنة في كرامته التي تعرض جراء هذه الواقعة، حيث قال :”كنطلب من الله والمسؤولين ياخذو لي حقي ولا شافوني ظالم يدهوم طويلا عليا.. وأنا بقيت داير يدي ورايا كنحاوب نهرب السلعة ديالي …ولكن هو شتف عليها وهيا نعمة الله وهيا رزقي ورزق ولادي وانا ملقيت مناكل وعانيت بجوع والمساعدة ديال الدولة تعطلت عليا وطريت نوض نبيع ونشري“.

وعن سبب الواقعة، لم يكشف البائع أي تفاصيل أخرى مؤكدا أنه بدوره لم يعلم أسباب هذا الاعتداء قائلا :”معرفتش علاش ..واخا مكونتش واقف فالسوق واقف فبلاصة مطرفة.

إليكم الفيديو الذي تلى التصريح عبر تسجيل صوتي