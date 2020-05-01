مي نعيمة” سنة سجنا نافذا و”ولد لفشوش” بتطوان سراح مؤقت..
هبة بريس – الرباط
استغرب الرأي العام من الحكم الصادر بداية هذا الاسبوع ، في حق حق نجل أحد كبار المستثمرين في قطاع المقالع بالشمال، والذي كان قد اعتقل بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة رجل الأمن (موظف عمومي أثناء قيامه بعمله) الذي قام بتوقيفه بتطوان.
المتهم المدعو “ي. ر” بطل في رياضة الجيتكسي، قضى سبعة أيام خلف القضبان بالسجن الاحتياطي بعدما وجهت اليه تهمة إهانة رجل أمن أثناء خرقه لحالة الطوارئ بتطوان، قبل أن يتم اطلاق سراحه بدفع غرامة مالية قدرها 300 درهم وتعويض للطرف المدني قدره 10 درهم.
قضية بطل “الجيتسكي” دفعت بنشطاء الفضاء الأزرق إلى استحضار الحكم “القاسي” الصادر في حق السيدة “نعيمة الطويلة” صاحبة قناة على موقع (يوتيوب) المسمات بـ“مي نعيمة البدوية”، بعد اتهامها بنشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، حيث حكم عليها بسنة سجنا نافذا، ومقارنته بالحكم”المخفف جدا” في حق “ولد الفشوش”، في الوقت الذي يتعرض فيه المواطنين العاديين لمتابعات مشددة إذا ما خرقوا حالة الطوارئ الصحية، وهو ما تم تسجيله طيلة الأسابيع الماضية حسب احصائيات ومعطيات رسمية.
مرصد الشمال لحقوق الإنسان دخل بدوره على خط قضية “ولد لفشوش”بتطوان وطالب بفتح تحقيق معمق في خلفيات هذا الحكم “المخفف”، لافتا الى أن هناك تساهل وليونة في التعامل مع حالات معينة يكون المتورطون فيها من أصحاب النفوذ، وهو ما من شأنه أن يرفع من منسوب “الاحتقان والحكرة والفساد” حسب ذات المصدر
11 تعليقات
السلام عليكم
مي نعيمة لم يشفع لها مرضها أو جعلها او سنها من الحبس سنة بينما صاحب المال رغم صغر سنة وصحتة وعلمة بالجرم المقدم علية فقد تم إطلاق صراحة ولكم واسع النظر
انه الظلم في زمن كرونا العدل والحق لله سبحانه من ظلم فليدع الله ان ياخذ له حقه
وراه قانون 20 22 مخرج مفصل للمزاليط اما اصحاب الشكارة العامرة واخا يسب الدولة كاملة يخرج منها على عينك يا بن عدي
هاذا ليس بجديد علينا في المغرب. لقد تعودنا على أن القانون يطبق فقط على الطبقة الفقيرة.أما الطبقة باك صاحبي فلهم كل الصلاحية لفعل أي شيء بدون مراقب ولا محاسب
هاد ولد البلد خرق القانون و أضر بنفسه فقط. بينما امكم نعيمة الأمية حرضت ملايين الناس على خرق القانون و تعريض حياتهم للخطر
«تعويض للطرف المدني قدره 10 درهم»
المرجو تأكيد المبلغ : هل هو 10 (عشرة) دراهم أم 10.000 (عشرة ألف) درهم.
إذا كان الصحيح هو 10 (عشرة) دراهم فإن هذا الحكم إهانة أكبر يوجهها القضاء إلى الشرطي الذي قام فقط بواجبه.
السؤال الثاني.
هل دخلت المديرية العامة للأمن الوطني والسيد الحموشي على الخط لمؤازرة الشرطي أم تم التخلي عنه وتركه يعوم في بحره لوحده.
باسم الله الرحمان الرحيم
كاين الفرق بين من يدعو الناس الى خرق القانون و من خرق القانون وحده و التقوا الله في هدا الوطن نريد مقارنة حقيقية و ليس فقط كلام من هناك ومن هناك انا لا اعرف لا نعيمة ولا ولد الفشوش
إنها الرشوة إنها الرشوة ولاشئ غير الرشوة الفقراء يحجزون لخرق الحجر الصحي اما هذا الاخير خرق وإهانة رجل أمن اثناء مهمته والله هذا منكر لوكان فقير لأخذ اكثر من سنة
صاحب الجيتسكي يتمتع بالحصانة المالية
يجب ان يعاد النظر في الحكم فبلخياط حكم بسنة سجن نافد لمكل هدا لظلم يجب ان تتكلم السلطة الخامسة عن هدا الظلم
نطالب من الحمدوشيان ينصف موظفه النزيه