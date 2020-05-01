مي نعيمة” سنة سجنا نافذا و”ولد لفشوش” بتطوان سراح مؤقت..

هبة بريس – الرباط

استغرب الرأي العام من الحكم الصادر بداية هذا الاسبوع ، في حق حق نجل أحد كبار المستثمرين في قطاع المقالع بالشمال، والذي كان قد اعتقل بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة رجل الأمن (موظف عمومي أثناء قيامه بعمله) الذي قام بتوقيفه بتطوان.

المتهم المدعو “ي. ر” بطل في رياضة الجيتكسي، قضى سبعة أيام خلف القضبان بالسجن الاحتياطي بعدما وجهت اليه تهمة إهانة رجل أمن أثناء خرقه لحالة الطوارئ بتطوان، قبل أن يتم اطلاق سراحه بدفع غرامة مالية قدرها 300 درهم وتعويض للطرف المدني قدره 10 درهم.

قضية بطل “الجيتسكي” دفعت بنشطاء الفضاء الأزرق إلى استحضار الحكم “القاسي” الصادر في حق السيدة “نعيمة الطويلة” صاحبة قناة على موقع (يوتيوب) المسمات بـ“مي نعيمة البدوية”، بعد اتهامها بنشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، حيث حكم عليها بسنة سجنا نافذا، ومقارنته بالحكم”المخفف جدا” في حق “ولد الفشوش”، في الوقت الذي يتعرض فيه المواطنين العاديين لمتابعات مشددة إذا ما خرقوا حالة الطوارئ الصحية، وهو ما تم تسجيله طيلة الأسابيع الماضية حسب احصائيات ومعطيات رسمية.