أول حالة شفاء من فيروس كورونا بإقليم قلعة السراغنة

هبة بريس

سجل إقليم قلعة السراغنة، اليوم الجمعة، تماثل أول حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 58 سنة وتنحدر من إحدى الجماعات القروية التابعة للإقليم، تبين بعد إجراء التحاليل الطبية والسريرية خلوها من الفيروس.

وبالمناسبة، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، عبد المالك المنصوري، أن هذه الحالة تعد أول حالة شفاء من فيروس كورونا بالإقليم، من ضمن ثلاث حالات تم الإعلان عن إصابتها المؤكدة بالفيروس.