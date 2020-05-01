حسب الجهات .. التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بكورونا بالمغرب

منذ ساعتين
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 106 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4529 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 31 ألف و274 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

و فيما يلي عدد الإصابات حسب الجهات وفق آخر حصيلة مسجلة:

جهة بني ملال خنيفرة 80

جهة الدار البيضاء سطات 1149

جهة درعة تافيلالت 543

الداخلة – وادي الذهب 2

جهة فاس – مكناس 570

جهة كلميم واد نون 29

جهة العيون – الساقية الحمراء 4

جهة مراكش آسفي 984

الجهة الشرقية 175

جهة الرباط سلا القنيطرة 323

جهة سوس ماسة 51

جهة طنجة تطوان الحسيمة 616

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