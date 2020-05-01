ماكرون: “لن يكون 11 ماي هو الممر إلى الحياة الطبيعية”

هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن رفع إجراءات العزل العام في 11 ماي ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

وقال ماكرون خلال خطاب بمناسبة عيد العمال العالمي، اليوم الجمعة: “لن يكون 11 ماي هو الممر إلى الحياة الطبيعية… هناك عدة مراحل، و11 ماي واحد منها”.

وستفتح المدارس تدريجيا بفرنسا اعتبارا من 11 ماي، وسيكون بالإمكان استئناف الأنشطة التجارية والأعمال بعدما ظل سكان البلاد، البالغ عددهم 67 مليون نسمة، في العزل منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وقالت الحكومة إنها مستعدة للإبطاء من عملية رفع العزل أو حتى إلغائها إذا ارتفعت معدلات الإصابة بوضوح، مع تقسيم المناطق الإدارية إلى مناطق “حمراء” وأخرى “خضراء”.