ايت الطالب : معدل انتشار ” كورونا ” نزل تحت 1 في بعض جهات المملكة

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

كشف وزير الصحة خالد ايت الطالب، اليوم الخميس خلال مروره التلفزي على القناة الثانية إن معدل انتشار فيروس كورونا يقترب من رقم 1 في المغرب وهو مؤشر جيد يدل على الاتجاه نحو السيطرة على الوباء بشكل نهائي.

وربط الوزير بين اقتراب معدل انتشار الفيروس من 1 بانهاء الحجر الصحي مشترطا في هذا الأ مر بضرورة استقرار المعدل في رقم 1 أو ما تحته.

وسجل ايت الطالب أن عدداً من الجهات وصل فيها معدل انتشار الوباء إلى 1، وجهات أخرى تجاوز فيها المعدل الرقم 1 في اتجاه الصفر، لكن رفع الحجر الصحي رهين باستقرار المعدل.

وزير الصحة، خالد ايت الطالب، أكد على أنه لا يمكن الحسم اليوم في قرار رفع الحجر الصحي على المواطنين أم لا بعد تاريخ ال20 ماي.

و وضع ايت الطالب، حدا للشائعات والتحليلات المتداولة بخصوص رفع الحجر الصحي بعد 20 ماي، مشددا على أن الوقت لم يحن للحسم نهائيا في القرار.