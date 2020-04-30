نسرين الراضي تفضح الكاميرا الخفية”كيعيطوا ليا كل عام باش نمثل معهم”

هبة بريس ـ القسم الفني

هاجمت الممثلة المغربية، نسرين الراضي، برامج الكاميرا الخفية والمشاركين فيها، متهمة إياهم بـ“الفبركة”، ومشيرة إلى أنهم يتصلون بها بشكل سنوي من أجل التمثيل على المغاربة. :

وقالت الراضي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “كون هاد الكاميرا الخفية مكانوش كيعيطو ليا كل عام باش نمثل معاهم، نشك نقول راه بنادم بصح كايتقولب”.

وتابعت حديثها قائلة: “علاش ماتكونش عندنا بصح كاميرا خفية مخدومة مزيان، تجيبني ونبقى نتعصب ونخصر الهضرة، علاش علاش مكاينش هادشي وا علاش؟”.