نسرين الراضي تفضح الكاميرا الخفية”كيعيطوا ليا كل عام باش نمثل معهم”
هبة بريس ـ القسم الفني
هاجمت الممثلة المغربية، نسرين الراضي، برامج الكاميرا الخفية والمشاركين فيها، متهمة إياهم بـ“الفبركة”، ومشيرة إلى أنهم يتصلون بها بشكل سنوي من أجل التمثيل على المغاربة. :
وقالت الراضي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “كون هاد الكاميرا الخفية مكانوش كيعيطو ليا كل عام باش نمثل معاهم، نشك نقول راه بنادم بصح كايتقولب”.
وتابعت حديثها قائلة: “علاش ماتكونش عندنا بصح كاميرا خفية مخدومة مزيان، تجيبني ونبقى نتعصب ونخصر الهضرة، علاش علاش مكاينش هادشي وا علاش؟”.
3 تعليقات
مكاينش هادشيwach camera hkafiya aw mocalcalmafhamtche
نعم تمثلين فقط في الافلام الواقعية التي تسيء لسمعة المراة
وشهد شاهد من ءاهلها