نسرين الراضي تفضح الكاميرا الخفية”كيعيطوا ليا كل عام باش نمثل معهم”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ القسم الفني

هاجمت الممثلة المغربية، نسرين الراضي، برامج الكاميرا الخفية والمشاركين فيها، متهمة إياهم بـ“الفبركة”، ومشيرة إلى أنهم يتصلون بها بشكل سنوي من أجل التمثيل على المغاربة. :

وقالت الراضي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “كون هاد الكاميرا الخفية مكانوش كيعيطو ليا كل عام باش نمثل معاهم، نشك نقول راه بنادم بصح كايتقولب”.

وتابعت حديثها قائلة: “علاش ماتكونش عندنا بصح كاميرا خفية مخدومة مزيان، تجيبني ونبقى نتعصب ونخصر الهضرة، علاش علاش مكاينش هادشي وا علاش؟”.

 

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‫3 تعليقات

  1. مكاينش هادشيwach camera hkafiya aw mocalcalmafhamtche

  2. نعم تمثلين فقط في الافلام الواقعية التي تسيء لسمعة المراة

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