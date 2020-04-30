مغاربة يستنكرون الهجمة المسعورة لإعلامي سعودي ويطالبون بتقديم ”اعتذاره“

منذ 23 ثانية
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هبة بريس ـ الرباط
أثارت الحملة المسعورة التي شنها ما أصبح يعرف ب”الذباب الإلكتروني“ المدفوعة من جهات لم يهدأ لها بال للطريقة التي دبر بها المغرب أزمة كورونا وحرص عاهل البلاد على حماية شعبه واتخاذه مجموعة من الإجراءات المتسارعة حرصاً على سلامة المغاربة، (أثارت) خلال الأيام الماضية موجة استنكار وغضب واسع من طرف المغاربة الذين عبروا عن اسيائهم على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تدوينات وأشرطة فيديو منددة بالفعل الشنيع.
ومما زاد من حدة وتفاقم الحملة المسعورة على المغرب، خروج مقيت ودنيئ لمن يسمي نفسه إعلامي سعودي والذي وجه سيلا من الاتهامات الدنيئة والإساءة  لكل المغاربة دون استتناء، تحط من كرامتهم وشرفهم واعتبارهم، حيث وصفنا ببلدان الطرابيش وأن المغرب يجلب السياح ليتبولوا على المغاربة، كما أن المغرب يصدر النساء للعمل في مجال البغاء وأن أغلب الإيرادات والتحويلات إلى المغرب  تأتي من هذا المصدر.
وأضاف صاحب الصوت النشاز، على أن المغاربة في الداخل يقدموا بناتهم للرقص للسياح  لنفس الغاية مطالبا من الشعب التخلص من هذا الوضع، وهو ما أثار موجة غضب عارمة ضد هذا الشخص النكرة الذي أساء للمغرب ورجالاته ونسائه دون أن تتحرك أي جهة للرد عليه.

وفي نفس السياق، راسل الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة السفير السعودي بالرباط ووزارة الخارجية السعودية، حول السب والقذف والإهانة التي تعرض لها المغرابة شعبا ومؤسسات من طرف ذات الشخص.

وجاء الرسالة الموجهة :”إن ما قام به المعني بالأمر قد أساء للعائلة الملكية السعودية قبل أن يسيء للشعب المغربي ورموزه، كون العديد من أمرائها متزوجون بمغربيات عفيفات من خيرة نساء المعمور، بل وأيضا بعض الحكام السابقين طيب الله مثواهم، ولا يحق له التشهير بنسائهم أو المس بأعراضهم وسمعة أبنائهم“.

واسترسلت الرسالة :”إننا نؤمن بأن العلاقات المتميزة الأخوية العتيقة والقوية والمتينة وروابط الدم العائلية والدينية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية التي تجمع البلدين الشقيقين، لا يمكن أن تتأثر بتشويش من هذا الشكل، إنما هو خلف تأثيرا  نفسيا سيئا يحيل على التحريض على الحقد بين الشعبين الشقيقين،  وأطلق العنان لمدبري  المؤامرات الكيدية الدولية الخفية، للتدخل،  لتأجيج النزاع المفتعل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية  المأجورة،  محاولة في تطويره والتوهم بإعطائه طابع رسمي من التوتر“.

وطالب الاتحاد الدولي للصحافين والكفاءات المغاربة، من السفير، تحويل خطابنا إلى الديوان الملكي، من أجل التدخل، لأجل نصرة المرأة التي أساء لها الإعلامي المذكور، ومن بينها من أنجبت أمراء سعوديين، ولأجل تقديمه اعتذارا للشعب المغربي بجميع مكوناته على الإساءة والسب والقذف وسوء التعبير الذي صدر عن المعني بالأمر.

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