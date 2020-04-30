مغاربة يستنكرون الهجمة المسعورة لإعلامي سعودي ويطالبون بتقديم ”اعتذاره“

هبة بريس ـ الرباط

أثارت الحملة المسعورة التي شنها ما أصبح يعرف ب”الذباب الإلكتروني“ المدفوعة من جهات لم يهدأ لها بال للطريقة التي دبر بها المغرب أزمة كورونا وحرص عاهل البلاد على حماية شعبه واتخاذه مجموعة من الإجراءات المتسارعة حرصاً على سلامة المغاربة، (أثارت) خلال الأيام الماضية موجة استنكار وغضب واسع من طرف المغاربة الذين عبروا عن اسيائهم على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تدوينات وأشرطة فيديو منددة بالفعل الشنيع.

ومما زاد من حدة وتفاقم الحملة المسعورة على المغرب، خروج مقيت ودنيئ لمن يسمي نفسه إعلامي سعودي والذي وجه سيلا من الاتهامات الدنيئة والإساءة لكل المغاربة دون استتناء، تحط من كرامتهم وشرفهم واعتبارهم، حيث وصفنا ببلدان الطرابيش وأن المغرب يجلب السياح ليتبولوا على المغاربة، كما أن المغرب يصدر النساء للعمل في مجال البغاء وأن أغلب الإيرادات والتحويلات إلى المغرب تأتي من هذا المصدر.

وأضاف صاحب الصوت النشاز، على أن المغاربة في الداخل يقدموا بناتهم للرقص للسياح لنفس الغاية مطالبا من الشعب التخلص من هذا الوضع، وهو ما أثار موجة غضب عارمة ضد هذا الشخص النكرة الذي أساء للمغرب ورجالاته ونسائه دون أن تتحرك أي جهة للرد عليه.