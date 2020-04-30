مغاربة يستنكرون الهجمة المسعورة لإعلامي سعودي ويطالبون بتقديم ”اعتذاره“
وفي نفس السياق، راسل الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة السفير السعودي بالرباط ووزارة الخارجية السعودية، حول السب والقذف والإهانة التي تعرض لها المغرابة شعبا ومؤسسات من طرف ذات الشخص.
وجاء الرسالة الموجهة :”إن ما قام به المعني بالأمر قد أساء للعائلة الملكية السعودية قبل أن يسيء للشعب المغربي ورموزه، كون العديد من أمرائها متزوجون بمغربيات عفيفات من خيرة نساء المعمور، بل وأيضا بعض الحكام السابقين طيب الله مثواهم، ولا يحق له التشهير بنسائهم أو المس بأعراضهم وسمعة أبنائهم“.
واسترسلت الرسالة :”إننا نؤمن بأن العلاقات المتميزة الأخوية العتيقة والقوية والمتينة وروابط الدم العائلية والدينية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية التي تجمع البلدين الشقيقين، لا يمكن أن تتأثر بتشويش من هذا الشكل، إنما هو خلف تأثيرا نفسيا سيئا يحيل على التحريض على الحقد بين الشعبين الشقيقين، وأطلق العنان لمدبري المؤامرات الكيدية الدولية الخفية، للتدخل، لتأجيج النزاع المفتعل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية المأجورة، محاولة في تطويره والتوهم بإعطائه طابع رسمي من التوتر“.
وطالب الاتحاد الدولي للصحافين والكفاءات المغاربة، من السفير، تحويل خطابنا إلى الديوان الملكي، من أجل التدخل، لأجل نصرة المرأة التي أساء لها الإعلامي المذكور، ومن بينها من أنجبت أمراء سعوديين، ولأجل تقديمه اعتذارا للشعب المغربي بجميع مكوناته على الإساءة والسب والقذف وسوء التعبير الذي صدر عن المعني بالأمر.