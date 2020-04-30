برلماني اتحادي يسائل الحكومة حول أسباب عدم نشر قانون 22.20

هبة بريس – الرباط

وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، سؤالا كتابيا للأمانة العامة الحكومة، حول أسباب عدم نشر مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.

البرلماني الاتحادي، ذكر في سؤاله أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بعض المواد من هذا المشروع بشكل غير رسمي، مما جعل جل المتتبعين في حيرة من أمرهم للتأكد من صحة الوثيقة المتداولة من عدمها، والتي آثارت وبشكل مشروع موجه من السخط والاستنكار لما تحمله من تراجع خطير على ما حققته بلادنا من تقدم في مجال الحقوق والحريات . وفق ما كرسه الدستور

واعتبر بعزيز أن عدم لجوء الأمانة العامة للحكومة، الى نشر مختلف المشاريع القانونية هو حرمان حقيقي للمواطنين والمواطنات من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي قد تفرض عليهم واجبات او تحرمهم من حقوق وحريات .

لذلك، ساءل بعزيز الأمانة العامة للحكومة، حول اسباب عدم نشر مشروع قانون 22.20، وكذا الإجراءات التي ستتخذها من أجل تصحيح الوضع والاجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.