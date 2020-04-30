أكادير : من هو المسؤول الرفيع بالقوات المساعدة الذي عرقل عمل السلطة المحلية؟

منذ ساعتين
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن مسؤول رفيع ينتمي لجهاز القوات المساعدة قد تدخل يوم أمس الاربعاء 29 أبريل الجاري، في عرقلة عملية إجلاء السلطات المحلية للباعة المتجولين على مستوى حي السلام بأكادير .

وتعود فصول الواقعة، أن السلطات المحلية بمعية عناصر القوات المساعدة التابعة لمقاطعة حي الهدى، كانت تقوم بعملها عشية أمس الاربعاء، المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي اعلنتها وزارة الداخلية للتصدي لانتشار وباء ” كوفيد 19″ قصد إجلاء الباعة المتجولين، لكن صادف عملها مرور ” إبن ” مسؤول في القوات المساعدة، الذي اتصل بوالده ليخبره أن السلطات تعتدي على الباعة الجائلين، وهو ما حرك الاب لينتقل الى المكان ويأمر عناصر القوات المساعدة بمغادرة المكان، بل قالت مصادرنا انه تمت معاقبتهم بشكل تعسفي وخارج القانون.

الواقعة أماطت اللثام على عدم معرفة المسؤولين لاختصاصاتهم، فعناصر القوات المساعدة كانت تحت مسؤولية القائد تقوم بعملها، وليست مسؤولية كولونيل او الرتبة التي تدخل بها المسؤول المعني.

الى جانب أن تدخل المسؤول تسبب في غليان الباعة المتجولين، وقاموا ببعثرة سلعهم بالشارع ورمي الخضر والفواكه ضدا على تدخل السلطات المحلية.

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‫2 تعليقات

  1. يقول لم يتدخل بل نبه وقام بتوعية الناس والمخازنية:

    عندهم الصح علاش غاتجريو عليهم والحوانت و شي محلات غير ضرورية كاتخليوهم …علاش ….حتا هوما غايترزقوا الله بنظام ويقدموا الاساسيات للمواطن وراهم ملتازمين بالوقت وفاهمين الوضع ودايرين احتياطات محالش دايرينها شي واحدين ….ونظموا ماشي تجلخو …

  2. لاأعتقد ان الكولونيل اعطى اوامره بطريقة عشوائية لولا علمه بعدم قانونية مايقوم به رجال البلدية او استغلالهم للطوارئ للقيام بعمل غير قانوني

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