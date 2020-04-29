قضاء تيزنيت يقضي بحجب مواقع إخبارية محلية والتدوال في أخرى

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت ، اليوم الاربعاء 29 ابريل، بحجب مواقع إلكترونية محلية ، كون وضعيتها غير ملائمة لمدونة الصحافة والنشر .

محكمة تيزنيت قبل طلب النيابة العامة بها، و أمرت بحجب 5 مواقع الكترونية وهي موقع تيزنيت نيوز ،موقع اخبار الجنوب ،موقع تافروات 24 ، موقع ماروك دايلي وموقع تربويات ، و ذلك الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر ، فيما أجلت ذات المحكمة ملفات أربع مواقع وهي ” موقع تيزبريس “، موقع تيزنيت 37 ، ” موقع افني نيوز ” و” صفحة سطاسيون 23″ الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020 .

وحسب ما أشارت إليه بعض المصادر المحلية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت ، رفع مقالاً استعجالياً إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بحجب مواقع إلكترونية “لعدم ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر.