كورونا فيروس..مغاربة وإيفواريون يتضامنون

هبة بريس

قدمت جمعية المغاربة المقيمين في كوت ديفوار اليوم الأربعاء، في أبيدجان ،مساعدات غذائية وعينية ونقدية لحوالي ستين أسرة مغربية وإيفوارية ، تواجه صعوبات في هذه الأوقات الصعبة بسبب فيروس “كورونا”.

وقد تم ذلك خلال حفل أشرف عليه سفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك الكتاني ،وحضره رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية في كوت ديفوار ، سعد الحمزاوي.

وذكرت جمعية المغاربة المقيمين في كوت ديفوار ، أن هذه العملية تقوم على روح التضامن والمساعدة المتبادلة التي طبعت دائما العلاقات بين المغاربة المقيمين في كوت ديفوار ونظرائهم الإيفواريين.

وقال رئيس جمعية المغاربة المقيمين في كوت ديفوار عمر السملالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، إن هذه المبادرة التي تحظى بدعم من غرفة التجارة والصناعة المغربية في كوت ديفوار ،تهدف إلى تخفيف العبء على الاسر المغربية والإيفوارية المعوزة في هذه الأوقات الصعبة بسبب فيروس “كورونا” وخلال شهر رمضان.

واضاف أن سياق هذه المبادرة ذو شقين ، من ناحية، الأزمة الاقتصادية التي تلت كوفيد -19 ، وحلول شهر رمضان المبارك، الذي يعد حافزا لمختلف أشكال التضامن بين المسلمين.

وخلال هذا الحفل الذي أقيم بمقر السفارة المغربية في أبيدجان ، دعا رئيس وأعضاء جمعية المغاربة المقيمين في كوت ديفوار، إلى الامتثال الصارم للتدابير الاحترازية التي أصدرتها الحكومة الإيفوارية للحد من انتشار كوفيد-19.