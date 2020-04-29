في التفاتة إنسانية ..الحموشي يصرف منحة مالية لأرامل ومتقاعدي الأمن

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس ـ الرباط

كلَّف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمهمة جرد ودراسة الوضعية الإجتماعية لأرامل أسرة الأمن الوطني خلال فترة الطوارئ الصحية المتخذة لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، مع بحث السبل والآليات الكفيلة بمساعدتهن ماديا في السياق الحالي الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، حددت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ما مجموعه 2421 أرملة من المستحقات للمساعدة الاجتماعية، ممن يتقاضين تعويضا شهريا غير كاف، حيث أمر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بأن تصرف لهذه الحالات منحة مالية جزافية من ميزانية العمل الاجتماعي والتضامني للمؤسسة.

كما شملت هذه الالتفاتة الإنسانية أيضا متقاعدي الأمن الوطني، والذين تم حصرهم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في 682 مستفيدا، ممن يتقاضون تعويضا شهريا عن التقاعد يقل عن 2000 درهم.

مقالات ذات صلة

Photo of رفيقي : قانون 22.20 مُتسلط يَضْرب كُل ما يُبْذل من جهود

رفيقي : قانون 22.20 مُتسلط يَضْرب كُل ما يُبْذل…

منذ 19 دقيقة
Photo of قانون 22.20 ..”جبهة القوى”يستغرب مضامينه ويعتبره اعتداء شنيع على الدستور

قانون 22.20 ..”جبهة القوى”يستغرب مضامينه ويعتبره اعتداء شنيع على…

منذ 41 دقيقة
Photo of كورونا فيروس..مغاربة وإيفواريون يتضامنون

كورونا فيروس..مغاربة وإيفواريون يتضامنون

منذ ساعة واحدة
Photo of المصادقة على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة…

منذ ساعة واحدة
Photo of وفاة أول شرطي عربي بفيروس كورونا في نيويورك

وفاة أول شرطي عربي بفيروس كورونا في نيويورك

منذ ساعتين
Photo of فرنسا تسجل 427 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تسجل 427 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
Photo of مندوب الصحة بخريبكة :الحالة الوبائية مستقرة بفضل الإجراءات الاستباقية ( فيديو )

مندوب الصحة بخريبكة :الحالة الوبائية مستقرة بفضل الإجراءات الاستباقية…

منذ 3 ساعات
Photo of وزارة الفلاحة: الأسواق تعرف تموينا جيدا من المنتوجات و الأسعار مستقرة

وزارة الفلاحة: الأسواق تعرف تموينا جيدا من المنتوجات و…

منذ 3 ساعات
Photo of عبد النباوي يحث مسؤوليه على تسهيل :”عملية التخابر عن بعد “

عبد النباوي يحث مسؤوليه على تسهيل :”عملية التخابر عن…

منذ 4 ساعات
Photo of مُجْمَل ماقاله ” محمد اليوبي ” خلال تصريحه الصحفي اليوم

مُجْمَل ماقاله ” محمد اليوبي ” خلال تصريحه الصحفي…

منذ 4 ساعات

تعليق واحد

  1. اين هم مسؤولوا الجيش من هذه الالتفاتة لاجل اعانة متقاعدي القوات المسلحه الملكية الذين يتقاضون اقل من 1500درهم .والارامل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق