في عز أزمة كورونا و رمضان.. رمي سيدة و أبنائها للشارع بسبب عدم أداء مستحقات الكراء

هبة بريس _ الدار البيضاء

هو مقطع فيديو يحمل في طياته الكثير من المعاناة و الحسرة لسيدة وجدت نفسها بين عشية و أخرى عرضة للتشرد في الشوارع رفقة ابنيها الصغيرين في عز أزمة كورونا و شهر رمضان الكريم.

في الدار البيضاء و بالضبط بحي مولاي رشيد الشعبي، لحظات قبل أذان المغرب، تم طرد سيدة من غرفة تكتريها رفقة ابنيها الصغيرين بسبب عدم قدرتها على أداء واجبات الكراء.

في تصريحها لميكروفون هبة بريس، أكدت السيدة المتضررة أنها تعرضت للطرد من طرف صاحبة المنزل الذي تكتريه بمبلغ 800 درهم شهريا و ذلك بعد عجزها عن سداد ما بذمتها لصاحبة البيت.

و أضافت ذات المتحدة أن صاحبة المنزل استعانت بإبنها المعروف بتصرفاته العدوانية ليقوم بطردها من الغرفة التي تكتريها غير عابئين بظروفها الصعبة جراء توقفها عن العمل بسبب أزمة كورونا و لا بشهر رمضان و لا بحالتها العائلية و ابنيها الصغيرين.

في هذا الفيديو تحكي هاته الأم كل ما وقع لها و عينيها مغرورقتين بالدموع، وسط مناشدة لذوي القلوب الرحيم لعل رسالتها تصل و يتم انتشالها من الشارع الذي وجدت نفسها فيها بمعية ابنيها :