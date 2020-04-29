5 قتلى و521 جريحا .. حصيلة حرب الطرق بالمغرب خلال أسبوع

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 521 آخرون بجروح، إصابات 16 منهم بليغة، في 412 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 4029 مخالفة، وإنجاز 1648 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 2381 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 484 ألف و725 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 700 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 907 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 41 مركبة.

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