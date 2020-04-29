المقاولات تستنكر قرار إدارة ”تيكنوبارك طنجة“ إلزامية أداء مبالغ الكراء

هبة بريس – طنجة

استنكرت مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بمدينة طنجة مُطالبة إدارة ”تيكنوبارك“ هذه المقاولات بأداء المبلغ المالي المخصص للكراء في ظل الظرفية الوبائية وما يصابحها من وضعية متأزمة اقتصادية.

ورفضت هذه المقاولات القرار الذي اتخذته إدارة تيكنوبارك، على الرغم من غياب الموارد المالية وكساد الأنشطة التجارية، خلال الظرفية الحالية، مطالبين الإدارة بالعدول عن قرارها الحالي.

هذا وطالب مسؤولي المقاولات المتضررة من إدارة تيكنوبارك، بإعفائهم من أداء المستحقات الشهرية، غير أن طلبهم قوبل بالرفض واقترح عليهم الحصول على قروض صغرى بفائدة ضعيفة من أجل سداد المصاريف.

واعتمد مسؤولي المقاولات في طلبهم على قرارالملك محمد السادس، إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي، حيث طالبوا بدورهم من الإدارة أن تسير على خطى عاهل البلاد وتعفيهم من مبلغ الكراء.