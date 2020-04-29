المقاولات تستنكر قرار إدارة ”تيكنوبارك طنجة“ إلزامية أداء مبالغ الكراء

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس – طنجة

استنكرت مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بمدينة طنجة مُطالبة إدارة ”تيكنوبارك“ هذه المقاولات بأداء المبلغ المالي المخصص للكراء في ظل الظرفية الوبائية وما يصابحها من وضعية متأزمة اقتصادية.

ورفضت هذه المقاولات القرار الذي اتخذته إدارة تيكنوبارك، على الرغم من غياب الموارد المالية وكساد الأنشطة التجارية، خلال الظرفية الحالية، مطالبين الإدارة بالعدول عن قرارها الحالي.

هذا وطالب مسؤولي المقاولات المتضررة من إدارة تيكنوبارك، بإعفائهم من أداء المستحقات الشهرية، غير أن طلبهم قوبل بالرفض واقترح عليهم الحصول على قروض صغرى بفائدة ضعيفة من أجل سداد المصاريف.
واعتمد مسؤولي المقاولات في طلبهم على قرارالملك محمد السادس، إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي، حيث طالبوا بدورهم من الإدارة أن تسير على خطى عاهل البلاد وتعفيهم من مبلغ الكراء.

مقالات ذات صلة

Photo of الإتجار في المخدرات وخرق حالة الطوارئ يقودان ستينيا للإعتقال

الإتجار في المخدرات وخرق حالة الطوارئ يقودان ستينيا للإعتقال

منذ ساعتين
Photo of مراكش ..الأمن يبحث عن هوية متورطين في نشر تدوينة تتضمن تحريفا للقرآن الكريم

مراكش ..الأمن يبحث عن هوية متورطين في نشر تدوينة…

منذ 3 ساعات
Photo of خرق الطوارئ الصحية.. توقيف 4582 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

خرق الطوارئ الصحية.. توقيف 4582 شخصا خلال ال24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of السليمي عن قانون 22.20 :هل توجد حكومة في العالم تطلق مشروع بهذا الحجم في هذا الظرف؟؟”

السليمي عن قانون 22.20 :هل توجد حكومة في العالم…

منذ 3 ساعات
Photo of نسبة ملء السدود في المغرب تقترب من النصف

نسبة ملء السدود في المغرب تقترب من النصف

منذ 4 ساعات
Photo of بنحمزة عن قانون 22.20 : البعض يحاول أن يستثمر الظرفية بمنطق “ختانة وسبوع”

بنحمزة عن قانون 22.20 : البعض يحاول أن يستثمر…

منذ 5 ساعات
Photo of العثماني: الحكومة حريصة على ضمان توفير المواد الغذائية وغير الغذائية للمواطنين

العثماني: الحكومة حريصة على ضمان توفير المواد الغذائية وغير…

منذ 8 ساعات
Photo of تقريب الوكالات البنكية لسكان القرى سهل استفادتهم من دعم صندوق جائحة كورونا

تقريب الوكالات البنكية لسكان القرى سهل استفادتهم من دعم…

منذ 9 ساعات
Photo of عريضة على موقع “أفاز” تحشد ضد قانون شبكات التواصل الاجتماعي

عريضة على موقع “أفاز” تحشد ضد قانون شبكات التواصل…

منذ 9 ساعات
Photo of كورونا المغرب..مُجمل ماقاله ” اليوبي ” خلال تصريحه الصحفي

كورونا المغرب..مُجمل ماقاله ” اليوبي ” خلال تصريحه الصحفي

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق