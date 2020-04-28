“القانون خرجوه باش يشتتو الثقة المواطن مع المؤسسات .. ماماتش غير دفنوه”

هبة بريس

من بعد ما تسربت مسودة القانون 22.20 ولي كاتهضر مباشرة على الحبس لكل شخص طالب بمقاطعة منتوج معين ولي بحال هاد القانون مايمكنش تلقاه الى في كوريا الشمالية .

خرجو علينا كما العادة واحد المبررون ولي هادي هي مهمة ديالهم في واحد الحزب لي مامفروقش على كورونا غير هداك من 2011 وهو يطحن في حرية التعبير وكورونا من يناير وهي تطحن في ناس بالمرض ..

اسيدي هاد ناس قالك بلي القانون مزال مامشاش برلمان وانا هاد ناس لي خرجوه بغاو يششتو تلاحم تاريخي بين المواطن والمؤسسات .

واه اخا العرب مامتش غير كفنوه ؟

هاد المبررون لي خرجو بان القانوم مدازش للبرلمان يعني تلقائيا كايقرو بان كاين مسودة قانون بهاد شكل .

ناس لي فركت في هاد القانون مايكونو غير ناس عندهم فكر ديال كوريا شمالية حيت راه عيب وعار تمنع شخص ينتاقد شركة ويطالب بالمقاطعة ديالها لان منتوجها ماعجبوش .

مابقالي غير نقول للمبررون الجدد الله يزول الاوبئة انتما وكورونا..