التأمين على السيارات.. جامعة تُحدد تاريخ انتهاء التمديد التلقائي

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ، اليوم الإثنين، أن التمديد التلقائي لعقود التأمين على السيارات التي انقضت صلاحيتها منذ 20 مارس الماضي سينتهي في 30 أبريل الجاري.

و ذكر بلاغ للجامعة أنه “مع بلوغ التمديد التلقائي تاريخ 30 أبريل ، يتعين أن تكون المركبات مغطاة بشكل صحيح بالتأمين الساري المفعول انطلاقا من فاتح ماي ” ، مضيفا أن المؤمن عليهم الذين سيختارون عدم تجديد عقدهم اعتبارا من فاتح ماي سيظلون مسؤولين عن الأقساط المتعلقة بالفترة منذ انتهاء عقدهم حتى 30 أبريل.

وذكرت الجامعة بأنه من أجل السماح للمؤمن عليهم باحترام الحجر الصحي المفروض ، اتخذت الشركات الأعضاء قرارا يقضي بتمديد عقود تأمين السيارات التي تنتهي ما بين 20 مارس 2020 و 30 أبريل للسماح للمؤمن عليهم بتجديد وثائق التأمين وفقا لموعد نهائي متمدد بشكل استثنائي ومحدد في تاريخ 30 أبريل.

وفي هذه الفترة ، يضيف البلاغ ، تظل المركبات المعنية بالأمر مؤمنة بشكل صحيح سواء من حيث المسؤولية المدنية و ضمان الضرر والمساعدة ، مشيرا إلى أنه في وقت التجديد ، يعمل المؤمن عليه على تسويته وضعه مع شركة التأمين المعتادة ويدفع قسط التأمين الخاص به ابتداء من تاريخ انتهاء عقده.

و بحسب المصدر ذاته فإن هذا الاجراء الاستثنائي المتخذ لصالح المؤمن عليه للسماح له بالحفاظ على تأمينه الإلزامي ، حتى عندما تكون السيارة خارج السير ، ينتهي في 30 أبريل “.

وبالتالي ، تدعو شركات التأمين جميع زبنائها من المؤمنين عليهم الذين انتهت عقودهم اعتبارا من 20 مارس ، الاتصال بشركات التأمين الاستشارية المعتادة لتجديد هذه العقود.