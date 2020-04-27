تفاصيل وفاة سيدة بعد هدم السلطات لبناء عشوائي بمنزلها بتاونات

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية 
أفادت السلطات المحلية لإقليم تاونات أنه وعلى إثر عملية هدم بناء غير قانوني بدوار واد الملاح بجماعة تاونات، انتابت صاحبة البناية البالغة من العمر 60 سنة حالة إغماء نجمت عن انخراطها في نوبة عصبية في محاولة للتعرض على إجراءات الهدم، وذلك دون تسجيل أي استعمال للقوة من طرف ممثلي السلطات المحلية أو أفراد القوات العمومية الذين جرى تدخلهم لمباشرة عملية الهدم وفق الطرق والكيفيات المنصوص عليها قانونا.
وقد تم نقل المعنية بالأمر على الفور من طرف مصالح الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي بتاونات قصد تلقي الإسعافات الضرورية، حيث بعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين أنها توفيت في الطريق إلى المستشفى.
هذا وقد تم وضع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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‫2 تعليقات

  1. Chwiya dial rahma.b masakin walllah haram wf had laawacher w ramadan. Kayan eli 3layan yawsal.l.sma w hta had makaykalmo. Elllllah yrahma

  2. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إرحمها

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