تضامنا مع المغاربة.. جزارو تيط مليل يخفضون ثمن كيلوغرم اللحم لخمسين درهما

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي استغل فيه بعض تجار الأزمات الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا بسبب قرارات احتواء تفشي فيروس كورونا لمضاعفة أرباحهم عبر الرفع من أثمنة بيع بعض المواد الغذائية، أبى بعض الجزارين بمنطقة تيط مليل ضواحي البيضاء سوى أن يعطوا الدروس لغيرهم من خلال بادرة تستحق كل الإشادة و الاحترام.

و في هذا الصدد، أقدم بعض الجزارة بمدينة تيط مليل المتاخمة للعاصمة الاقتصادية على تقليص هامش الربح بشكل كبير و ذلك عبر تحديد مبلغ 50 درهم كسعر لبيع الكيلوغرام الواحد من اللحم في هاته الظروف العصيبة و التي تضررت فيها القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين.

و قرر عدد من الجزارين بمنطقة تيط مليل في بادرة تنم عن وعي مجتمعي و حس تضامني كبير تخفيض سعر بيع اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ ليصل سعر بيعه ل 50 درهم ، علما أن بعض المحلات في البيضاء تبيع الكيلوغرام الواحد بحوالي 80 درهم.

كما أن ذات الجزارة الذين قرروا التضامن مع المغاربة في محنتهم حددوا ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من الكفتة في 65 درهم، و هي المبادرة التي حظيت بتفاعل و إشادة كبيرتين.

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‫2 تعليقات

  1. 50،درهما هو الثمن الحقيقي مع هامش ربح معتبر اصلا. اما 80 اوو75 درهما فهي اثمن مبالغ فيها في ظل سياسة تحرير الاسعار.

  2. را اصلا اللحم رخيص هاد الايام ماكاينش اللي يشري البهايم والعلف قليل الكساب خصو غير يتفك من البهايم

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