ماء العينين معلقة على “فيديو التعنيف”: “تصوير فيديو داخل المنزل أمر مدان وغير مقبول”
هبة بريس – الرباط
علقت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن توثيق فتى من مدينة طنجة لتعرضه للتعنيف من قبل زوجة والده.
واعتبرت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك” أن “تصوير فيديو داخل المنزل وفي إطار خصوصية الأفراد بنية نشره للعموم دون علم الذي يتم تصويره مهما كانت الدوافع ومهما كانت طبيعة السلوك، أمر مدان وغير مقبول اخلاقيا وانسانيا.”
واضافت القيادية البيجيدية مدونة “حينما يمارس فعل العنف بكل أنواعه، أو أي فعل آخر مناف للقانون سواء في الفضاء الخاص أو العام، فيجب التصدي له في إطار القانون، وتوجد مساطر واضحة يمكن اتباعها وعلى رأسها التوجه الى النيابة العامة لوضع شكاية من المتضرر أو من له مصلحة، وعلى القضاء التكفل بالبقية، أما نشر غسيل البيوت الداخلي -وهي في الأصل حرمة بكل ما يقع بداخلها- على العموم، ثم التطبيع مع هذه الممارسة والاحتفال بها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تغذي نهم النميمة الافتراضية المتزايد، فإن الأمر يقودنا إلى تحولات قيمية خطيرة تهدد أركان المجتمع وأسسه.”
قد يبدو الأمر مثيرا في البداية، تضيف ماء العينين، وقد يرغب الجميع في ممارسة التباهي الأخلاقي بإدانة سلوك أو تعاطف مع طرف ضد طرف، غير أن منطق التحليل السليم لمآلات التطبيع مع ثقافة ترصد الأفراد بعضهم لبعض داخل الفضاء الخاص الذي يقتسمونه بالتصوير السري، بغرض الادانة أو الانتقام أو التشهير أو حتى الاستعطاف وطلب المساعدة، يقود الى الاستنتاج أن الأمر غير سليم ويجب الانتباه لخطورته.وفق قولها
هذا ويشار الى أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة أوقفت يوم أمس الأحد سيدة على خلفية ظهورها في فيديو تعتدي غلى فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
10 تعليقات
رأي الأخت غير صائب، هناك حالات تتعرض للعنف في البيت من طرف أهلها، ولا تستطيع الشكوى لأي كان بسبب أنها غير قادرة على الخروج من المنزل اصلا لأنها محتجزة، فالوسيلة الوحيدة أمامها لطلب الاستغاثة هي استراق بعض الصور لما تتعرض إليه من تعذيب و نشرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، غير ذلك ستظل تعذب للابد.
هده السيدة تعقدات من التصوير و ما فضح فيها
فعل مشين ذلك الذي اقدت علية امراة الاب ، انسانة ليست انسانة ولا لا تحمل من هذه الصفة الحميدة الا الاسم ، ومسالة تصويها تعنبر منطقية نظرا لخطررة الاامر ، وتعيض فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة الى كل هذه الممارسات اللا اخلاقية ، والتي تعبر عن وحشية وقساوة متجاورة ، وهذا الامر يتطلب انزال اقصى العقوبات عليها لتكون عبرة لغيرها من الوحوش
و تعنيف طفل كيف ما كان أكثر دناءه.
ليس من البعيد ان هذه الانسانة تتصرف على نفس المنوال في بيتها مع الخادمة او احد افراد اسرتها….
أتفق معك . الأمور أصبحت جد خطيرة لما أصبحت الأسر تبيح أسرارها في مواقع التواصل الإجتماعي والأخطر هو أحد أفراد العائلة هو الذي يقوم بالتشهير باعراضه.الله يسترنا يا رب
سيدتي عندما اغفلت ان الطفل من دوي الاحتياجات الخاصة ان يكون سهوا منك. مادا عسى طفل صغير من دو الاحتياجات ان يقوم به اتباع و استيعاب و فهم المساطير لتقديم الشكاية. طفل داخل الحجر الصحي ممنوع من الخروج. اغفالك لهدا المعطى في تعليقك اجحاف و تنقيص لدكاء هده الفئة من المجتمع.وليس غريبا ففي عهدكم ثم سحل المكفوفين. فقدان الاحساس بالعزة و الكرامة و الاحساس يجعل من المرا الة دون رحمة عديمة الاستيعاب فقط تطبيق اوامر المبرمج.
سبحان الله، مع أن الشاب كن ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا على الإنسانية. يعني أمام الكامرا نرتدي الحجاب ووراءها نلبس الميني.
لولا ذلك المقطع لما عرف أخد أن هناك معاناة لشاب معاق فكيف كان سيعالج الأمر في إطار القانون يا سيدة؟
أم تصريحك هذا فقط يدخل في إطار حبك للتغريد المألوف خارج السرب.؟
لو لم ينشر هذا الفيديو لما لقيت حالته كل هذا التضامن.
لو أن الحالة تهم مناحي أخرى من الحياة بعيدا عن قهر الضعفاء، يمكن أن نأخذ تدخله بسياق الابتزاز والتعدي على حرية الأخر. ولكن عندما ضاق درعا بما يحدث له يجوز له أن يطلب النجدة.