ماء العينين معلقة على “فيديو التعنيف”: “تصوير فيديو داخل المنزل أمر مدان وغير مقبول”

هبة بريس – الرباط

علقت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن توثيق فتى من مدينة طنجة لتعرضه للتعنيف من قبل زوجة والده.

واعتبرت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك” أن “تصوير فيديو داخل المنزل وفي إطار خصوصية الأفراد بنية نشره للعموم دون علم الذي يتم تصويره مهما كانت الدوافع ومهما كانت طبيعة السلوك، أمر مدان وغير مقبول اخلاقيا وانسانيا.”

واضافت القيادية البيجيدية مدونة “حينما يمارس فعل العنف بكل أنواعه، أو أي فعل آخر مناف للقانون سواء في الفضاء الخاص أو العام، فيجب التصدي له في إطار القانون، وتوجد مساطر واضحة يمكن اتباعها وعلى رأسها التوجه الى النيابة العامة لوضع شكاية من المتضرر أو من له مصلحة، وعلى القضاء التكفل بالبقية، أما نشر غسيل البيوت الداخلي -وهي في الأصل حرمة بكل ما يقع بداخلها- على العموم، ثم التطبيع مع هذه الممارسة والاحتفال بها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تغذي نهم النميمة الافتراضية المتزايد، فإن الأمر يقودنا إلى تحولات قيمية خطيرة تهدد أركان المجتمع وأسسه.”

قد يبدو الأمر مثيرا في البداية، تضيف ماء العينين، وقد يرغب الجميع في ممارسة التباهي الأخلاقي بإدانة سلوك أو تعاطف مع طرف ضد طرف، غير أن منطق التحليل السليم لمآلات التطبيع مع ثقافة ترصد الأفراد بعضهم لبعض داخل الفضاء الخاص الذي يقتسمونه بالتصوير السري، بغرض الادانة أو الانتقام أو التشهير أو حتى الاستعطاف وطلب المساعدة، يقود الى الاستنتاج أن الأمر غير سليم ويجب الانتباه لخطورته.وفق قولها

هذا ويشار الى أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة أوقفت يوم أمس الأحد سيدة على خلفية ظهورها في فيديو تعتدي غلى فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة.