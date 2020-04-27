وزارة “أمزازي” تبرمج عطلة مدرسية ” ربيعية” استثنائية

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، برمجة عطلة مدرسية تمتد من 27 أبريل الجاري إلى 3 ماي 2020.

وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن هذا القرار يأتي في ظل تمديد حالة الحجر الصحي ببلادنا ، ومن أجل تمكين المتعلمات والمتعلمين من أخذ قسط من الراحة لتجديد نشاطهم وحيويتهم ،وبعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الاطر التربوية والجامعية والادارية والمتدربون من خلال متابعة دروسهم بشكل يومي ومسترسل ، فضلا عن الانخراط الجدي للاسر في العملية التعلمية عن بعد.

وأردف البلاغ ان الوزارة تشيد وتثمن المجهودات المبذولة للاطر التربوية والجامعية والادارية والطلبة والمتعلمات والمتعلمين والاسر لانجاح عملية التعلم عن بعد في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا.