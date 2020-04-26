سوحليفة”.. قبح الشكل والمعنى لدى تلفزيون يقدم المحتوى التربوي ونقيضه

القسم الفني _ هبة بريس

بددت الاعمال الفنية الرمضانية آمال المشاهد المغربي في ان تخفف عنه اثر الحجر الصحي خاصة السيتكومات المقدمة على شاكلة “سوحليفة’ وذلك لما تستخدمه من فبركة فجة واستهتار بذكاء المشاهد…

فقدر الكوميديا المغربية أن تتحمل فضاضة الشكل وقبح المعنى فيما قدمه الكوميدي يسار في “سوحلفته” التي تنزاح للاسفاف عن كل ما هو قيمي….فلا الشكل ولا المضمون مقبولان في سلسلة تصنف قصرا في صنف كوميديا الابتذال التي تهدم المشترك لدى المغاربة وتنمي نزعة الشغب والتمرد عن كل ما هو تربوي لدى الناشئة.. .لتترسب لديهم عنوة تمثلات دخيلة ما انزل الله بها من سلطان اتجاه محيطهم الاجتماعي والتربوي..هدا دون ان نتكلم على بذاءة الحوارات المقدمة ونمط الكوميديا المقدم الذي انتقى احط ما هو موجود في الشارع من اسفاف ومرره تلفزيونيا بكل اريحية وبدون ادنى مراقبة ادبية توازي ما تقدمه بعض قنوات القطب العمومي من ولوجيات تعليمية تعلمية تدخل في اطار التدريس عن بعد.

لقد صار التلفار يمرر في رمضان من التفاهة ويعيد تكرارها لدرجة أصبح معها وعي المتلقي الذي يعوزه الحس النقذي منمّطاً مُقَوْلباً لا يرى فيما يعرض إلا الحقيقة الكائنة والتي يجب أن تكون…ولا يحس بما يندس وراء سحر الصورة… ولا بما يستدخله فكره ،فلا يكون منه إلا أن يبني رؤيته للحياة والواقع من حوله وفقا لتلك الخلفيات المستدمجة في مخيلته فيأبى عن الواقع بعد أن استبطن قيم الاستهزاء بالآخر والتفنن في إحراجه.. وبذلك تستولي القيم الدخيلة التي تزرعها مثل سوحليفة وشاكلتها في محل القيم الحقيقية التي لا يتحقق الإنسان إلا بها .

فالحذر كل الحذر مما يتم تفديمه في النلفزيون الذي يعتبر وعاء تربوي تعليمي بالدرجة الاولى.