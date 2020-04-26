في قضية “تعذيب طفل من ذوي الإعاقة “بطنجة…تفاصيل الاعتداء والاعتقال

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أظهر شيرط فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعريض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لاعتداء من طرف زوجة أبيه، بضواحي طنجة، ما أثار موجة من الاستياء والتعاطف مع الشاب الذي تبين بعد ذلك أنه “ربيب” السيدة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس” فقد تدخلت في البداية المصالح الامنية بمدينة طنجة بسرعة على خط قضية الاعتداء وبحكم الاختصاص الترابي تم اسناد القضية لعناصر الدرك الملكي التي أوقفت المعنية بالامر بمدشر “المنار” ضواحي طنجة ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمها على أنظار النيابة العامة.

ومن المنتظر أن يكشف التحقيق عن تفاصيل الواقعة التي خلفت ردود فعل متبانية بين من رأى في الاعتداء “المفترض” لزوجة الاب على “الربيب” بانه يستوجب العقاب، وبين من طالب بتجنب تقدم الاحكام المسبقة وفسح المجال أمام العدالة والقضاء لقول كلمته.