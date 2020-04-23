جهة الرباط-سلا-القنيطرة تُسجل 286 حالة إصابة و122 حالة تعاف

هبة بريس ـ الرباط

سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، أربع حالات إصابة جديدة، ليرتفع مجموع الحالات إلى 286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكشفت معطيات الرصد الصحي للمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنطيرة الخاصة بمرض “كوفيد-19″، أن عدد حالات الشفاء بلغ 122 حالة، بزيادة حالة شفاء واحدة، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا في 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض.

ويظهر توزيع حالات الإصابة، حسب المدن، وفق المصدر ذاته، أن الرباط تتصدر القائمة بأكبر عدد للحالات المسجلة بـ121 حالة إصابة مؤكدة، و44 حالة تعاف وخمس وفيات، تليها الصخيرات-تمارة بإجمالي 82 حالة مؤكدة و42 حالة تعاف في مقابل حالة وفاة واحدة، فيما شهدت مدينة سلا تسجيل 52 حالة إصابة و22 من حالات التعافي وأربع وفيات.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في القنيطرة 23 إصابة مؤكدة مع تسجيل عشر حالات تعاف وحالة وفاة واحدة، فيما سجلت الخميسات سبع حالات إصابة وأربع حالات للتعافي دون تسجيل حالات وفاة، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة بسيدي سليمان دون حالات وفاة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في سيدي قاسم.