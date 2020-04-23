رفيقي : صلاة التراويح بدعة اختلقها عمر بن الخطاب

عبد الله عياش ـ هبة بريس

دخل محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية على خط الجدل الدائر حول صلاة التراويح مشيرا في تدوينة فيسبوكية ” أن صلاة التراويح لا هي فريضة ولا حتى سنة، ولا تعرف في العهد النبوي ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس عليها، وإنما هي بدعة ابتدعها عمر بن الخطاب حينما رأى الناس يصلون متفرقين “

واضاف رفيقي ان عمر بن الخطاب اختار ” أن يجمعهم على إمام واحد، وهو بنفسه قال: نعمت البدعة هي ” قبل ان يضيف رفيقي “وإيلا بغيتي تأكد من هاد المعلومة ممكن ترجع لصحيح البخاري وغيرو كما في الصورة المرافقة “