“نشتغل في ظروف كارثية و بغيناهم يديرو لينا التحاليل”.. احتجاج عاملات أضخم مصنع نسيج بالبيضاء

منذ 20 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت مدينة الدار البيضاء في الأونة الأخيرة على غرار بعض المدن المغربية الصناعية ظهور بؤر مهنية سجلت بها مجموعة من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ، مما بدأ يثير مخاوف عدد من العمال و العاملات بشركات و مصانع أخرى متواجدة بالمدينة.

و من بين تلك المؤسسات الصناعية ، مصنع نسيج يوجد بمنطقة عين السبع و يعتبر من بين أضخم معامل النسيج بالدار البيضاء و يشغل المئات من العاملات و اللواتي خرجن اليوم أمام مقر الشركة احتجاجا على الظروف الكارثية التي يشتغلن فيها حسب تصريحاتهم.

و تجمهرت العشرات من عاملات أضخم مصنع نسيج بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء ليدققن ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المزرية التي يتخبطن فيها ، مؤكدات في تصريحات متفرقة أنهن يشتغلن في ظروف كارثية في ظل غياب عدد من شروط الحماية و أبرزها الاكتظاظ و غياب التباعد بين العاملات.

و نبهت العاملات لخطورة الاستمرار في الاشتغال وسط هاته الأجواء ، حيث أكدت بعضهن في تصريحاتهن أن مفوضة قضائية سبق و زارتهن في المصنع و أكدت لهن أنه يفضل استمرارهن في الشغل عوض الجلوس و فقدان مناصبهن و رواتبهن.

و طالبت العاملات المحتجات أن تقوم السلطات الصحية بعمل التحاليل المخبرية لهن خاصة أنهن أضحين يعشن في وضعية نفسية صعبة جراء مخاوفهن من انتقال العدوى و إصابتهن بفيروس كورونا رغم أنه لم يتم رسميا تسجيل أي حالة بالمصنع السالف الذكر لحدود الساعة.

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