العلمي : نطمح لصناعة 8 ملايين كمامة يوميا خلال الأيام القادمة

منذ 14 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن المغرب صنع لحدود اليوم 82 مليون كمامة طبية تقريبا، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسجل ذات المسؤول خلال مرور تلفزي بالقناة الثانية أن هناك 17 من المعامل تعمل صناعة الكمامات بمعدل 6.2 مليون يوميا، مشيرا إلى أنه لم يتم تصدير أي كمامات للخارج

واشار أن الوزارة تطمح للوصول إلى 8 ملايين كمامة يوميا خلال الأيام القادمة.

الى ذلك ، سبق واعلنت وزارة العلمي ، أنه وبتعليمات ملكية سامية ولضمان تزويد الأسواق بمواد التطهير والتعقيم والوقاية الصحية، تم توجيه معامل النسيج لتصنيع الكمامات الوقائية لتصنيع 2.5 مليون كمامة يوميا.

 

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‫4 تعليقات

  1. اودي اطمح تلقالينا اللقاح ابحال الدول الاخرى ماشي كمامات كتخنق .ماسويين حتا جوج ديال اريال.

  2. نصنع نطمح الشافاوي الحكما عندنا دئما تطمحة وتتمنا.. أما تفعل الله غالب معيشنا في الطموح

  3. نرجوك السيد الوزير دلنا على مكان ايا كان للحصول فقط على كمامة واحدة لاغير بدل الملايين التي صرحت بتوفرها في الاسواق الموجود منها حالياً سوى العدد الشفوي. هلا عرفتم سبب اختفاءها؟ هلا استعملت العصا الجزرية للمتسببين في هذه المأساة؟

  4. اتا فيناهما الكمامات باراكا من لغة التلفزة وكولو العام زين. البارح الثلاثاء درت على كل الصيدليات لي فالحي ديالي وتقول لقيت عندهم شي وحدة. القانون يتفعل والاساس ديالو والو. العصا قبل الغنم

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