العلمي : نطمح لصناعة 8 ملايين كمامة يوميا خلال الأيام القادمة

هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن المغرب صنع لحدود اليوم 82 مليون كمامة طبية تقريبا، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسجل ذات المسؤول خلال مرور تلفزي بالقناة الثانية أن هناك 17 من المعامل تعمل صناعة الكمامات بمعدل 6.2 مليون يوميا، مشيرا إلى أنه لم يتم تصدير أي كمامات للخارج

واشار أن الوزارة تطمح للوصول إلى 8 ملايين كمامة يوميا خلال الأيام القادمة.

الى ذلك ، سبق واعلنت وزارة العلمي ، أنه وبتعليمات ملكية سامية ولضمان تزويد الأسواق بمواد التطهير والتعقيم والوقاية الصحية، تم توجيه معامل النسيج لتصنيع الكمامات الوقائية لتصنيع 2.5 مليون كمامة يوميا.