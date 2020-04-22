جهة بني ملال-خنيفرة : إصابات “كوفيد 19” تقفز اإلى 66 حالة مؤكدة

هبة بريس ـ خريبكة

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خينفرة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء تسجيل أربع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بهذه الجهة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 66.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إجمالي حالات الشفاء المسجلة تبلغ حتى الآن 13، فيما تم في المجموع تسجيل ست حالات وفيات. أما الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي فقد بلغت 757 حالة.

وفيما يخص توزيع هذه الحالات حسب أقاليم الجهة، أشارت المديرية إلى أن إقليم بني ملال سجل في الإجمالي 5 حالات إصابة مؤكدة لفيروس كورونا، وأزيلال21 حالة بينما سجل إقليم الفقيه بن صالح 13 حالات وخريبكة 26 حالة وخنيفرة حالة وحيدة.

ودعت المديرية المواطنين إلى احترام قواعد النظافة والعزل الاجتماعي والأمن الصحي مع الامتثال لتدابير الحجر الصحي والتحلي بالحيطة والوطنية، مؤكدة أن الوضع الوبائي في الجهة لا يزال مستقرا ولا يثير أية مخاوف.