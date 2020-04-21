تارودانت : عمال ضيعة هوارة نتائجهم سلبية وسوس تسجل صفر حالة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت المصالح الطبية بجهة سوس ماسة، أن جل التحاليل المخبرية التي أجريت لحوالي 11 شخص من مخالطي مالك ضيعة فلاحية بهوارة بالجماعة الترابية لسيدي احماد اوعمر، جاءت نتائجها سلبية، مما أدخل السرور لجل الفلاحين والعمال الزراعيين بالمنطقة.

وكانت السلطات الصحية، قد وضعت مخالطي الفلاح الهواري، رهن تدابير الحجر الصحي، لمعرفة حالتهم الصحية، ليتبث بعد التحاليل خلوهم من الاصابة ب ” كورونا” فيما قالت نفست المصادر أن مالك الضيعة قد خرج من قسم الانعاش بعد تجاوزه للازمة.

ووفق معطيات للمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، اليوم الثلاثاء، أن التحاليل المخبرية التي خضع لها 78 شخصا جاءت نتائجها سلبية، ليتم بذلك عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة على مستوى هذه الجهة.

وأضاف المصدر أن عدد حالات الإصابة المستبعدة بفيروس “كوفيد 19” بعد الحصول على نتائج تحاليل مخبرية سلبية في الجهة، منذ ظهور وباء كورونا، وإلى غاية صباح اليوم، بلغ ما مجموعه 711 حالة، في حين بقيت الوضعية الوبائية مستقرة في 47 حالة إصابة مؤكدة .

وتتوزع حالات الإصابة بهذا الفيروس حسب عمالتي وأقاليم الجهة إلى 22 حالة مؤكدة على مستوى عمالة أكادير- إدوتنان، و 18 حالة بعمالة إنزكان أيت ملول، و 4 حالات بإقليم طاطا، وحالتين بإقليم اشتوكة أيت باها، وحالة واحدة بإقليم تارودانت، فيما لم تسجل أية حالة بإقليم تزنيت.

وسجل المصدر أن عدد الوفيات بالجهة بقي مستقرا في 5 حالات ، منها 3 وفيات على مستوى عمالة أكادير إدوتنان، وحالتين على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، بينما بلغ عدد المتعافين 13 حالة، تتوزع على 9 حالات شفاء على مستوى أكادير- إدوتنان، و 3 حالات شفاء في إنزكان أيت ملول ، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء على مستوى إقليم تارودانت.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3186 حالة.