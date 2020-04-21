بسبب كورونا.. وزير ألماني: قد نقضي عطلة الصيف في المغرب أو تونس أو مصر

هبة بريس ـ متابعة

رجحّ وزير التنمية الألماني جيرد مولر، قضاء عطل هذا الصيف خارج ألمانيا.

ويأتي تصريح وزير التنمية، بعد أن بدد وزيرالخارجية الألماني هايكو ماس آمال بشأن موسم عطلات بدون قيود على الحياة العامة في صيف هذا العام.

وقال جيرد مولر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020: “من المحتمل أن يكون هناك إمكانية لقضاء عطلات في ألمانيا مجددا هذا الصيف… أعتقد أيضا أنه يمكن أن يكون هناك فرصة لذلك في منطقة البحر المتوسط – بما فيها شمال أفريقيا”.

وذكر مولر أن السياحة تمثل قطاعا اقتصاديا مهما لدول في شمال أفريقيا مثل المغرب أو تونس او مصر، مشيرا في المقابل إلى أن شرط السفر إلى هذه المنطقة هو تطبيق “خطط نظافة فعالة وفقا للمعايير الأوروبية”.