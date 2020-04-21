اليوبـي : وفـاتـان و43 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس ـ الربـاط / الصورة تـعبيريـة

كشف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 3209 حالة.

وفي التفاصيل ، اشار “اليوبي” أنه تم تسجيل تماثل 43 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 393 شخصا.

وأضاف اليوبي أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة إضافيتين جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 145 حالة إلى حدود الساعة.

وسجل ذات المسؤول أن العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية بلغ إلى 14 ألف و 891حالة.