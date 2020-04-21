العثماني : “المغرب محسود .. نحن شعب يصنع التاريخ “

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتدابير والإجراءات المتخذة تحت قيادة عاهل البلاد، الملك محمد السادس، للتصدي لجائحة كورونا بالمغرب.

وأكد العثماني، في كلمته بجلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجهودات المملكة، جعلتها “محسودة” من قبل عدد من الدول، قائلا في هذا الصدد: “نحن محسودين ..وهناك من لايريد للبلد أن تسير بهذه الطريقة”.

وشدد رئيس الحكومة، على أن المغاربة شعب يصنع التاريخ، مسترسلا بالقول : “نحن شعب يصنع التاريخ.. نريد أن نصنع لحظة تاريخية بقيادة جلالة الملك محمد السادس”.

وتابع قائلا: “اعرف واحس بمعاناة المواطنين بسبب هذه الإجراءات.. الحجر الصحي بطبيعته تقييد لحركة الانسان، و تغيير في غادات وتقاليد المواطنين .. لكن بفضله وفضل عدد من التدابير الاستباقية تفادينا الالاف من الاصابات والوفيات”.

“هاد الصبر عندو أهمية كبرى”، يقول رئيس الحكومة، “تفادينا خسارة كبيرة، وربحنا أرواح الالاف المواطنين والمواطنات ..انشالله نصبرو للخروح من الازمة بأقل الأضرار والخسائر .” يسترسل العثماني

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‫5 تعليقات

  2. وأنا اطلب من الله العزيز القدير ان يشافيك في اقرب وقت.

  3. نحن ديالك فيها (ان).انت في واد ونحن غير ذلك..اما التاريخ تزورونه وكلمة محسود مزايدة.طفرناه معاكم .اش ديرت حتى يحسدوك الناس الغشماني…لا تحاول كل شيئ واضح .انكم اعداء البسطاء ومتوسطي الحال وانكم مصدر الحكرة ونحن لا نرضى بكم مهما كذبتم على السذج والاتباع الاغبياء.

  4. عار الله عير سكت، وجه النحس، من نهار شفناك و شفنا بنكران و إحنا لور لور

  5. ان شاء الله المغرب سيخرج بأضرار أقل مقارنة مع العالم لكن لا تنسى انه بفضل
    تعليمات ملك البلاد حفظه الله فوالله لولا تدخله شخصيا لن تتحركوا بهذه السرعة القصوى شكرا للملك

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