بعد ارتفاع إصابات كورونا.. مديرية الصحة بالشمال تفتح باب التطوع أمام الاطر الصحية

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، عن فتح المجال أمام كل الراغبين في الانخراط التطوعي الفعلي، من أطباء عامين أو اختصاصيين، وكذا الممرضين في مختلف التخصصات بمن فيهم المتقاعدين، والحاصلين على دبلوم الكليات والمعاهد الوطنية أو المعاهد الخاصة المعتمدة من طرف الدولة، لتقديم ترشيحاتهم للمساهمة في المجهودات الوطنية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبحسب بلاغ للمديرية الجهوية، فان على الراغبين في التطوع بمستشفيات أقاليم الجهة، ارسال ملفات ترجشيحاتهم الى مصلحة الموارد البشرية مرفق بطلب المشاركة ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ونسخة من الدبلوم المحصل عليه، حيث سيتم التفاعل مع طلبات المترشحين حسب الحاجيات المطلوبة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لتعزيز الأطقم الطبي والتمريضية المرابطة ليلا ونهارا بالمستشفيات العمومية، تلبية لنداء الوطن وخدمة المواطنين.

وأعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حصيلة الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بالجهة، حيث بلغت 426 حالة مؤكدة إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2020 موزعة على مدن الجهة حيث استأثرت طنجة بالحصة الاكبر ب293 حالة مؤكدة.