لتدبير جائحة كورونا.. تسليم وحدتين طبيتين متنقلتين للصحة بإقليم تاونات

ع محياوي – هبة بريس

من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بإقليم تاونات ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تاونات بوحدتين طبيتين متنقلتين لفائدة المندوبية الاقليمية للصحة بالإقليم.

وقد أشرف عامل الاقليم اليوم الاثنين على تسليم مفاتيح الوحدتين الطبيتين المتنقلتين لمندوبية الصحة ، وقد رصد لهاتين الوحدتين الطبيتين المتنقلتين غلاف مالي إجمالي قدره 720.000 درهم ضمن برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة .

ويندرج اقتناء هاتين الوحدتين ضمن الجهود المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع الصحة بالإقليم وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين من جهة وكذا تعزيز الإمكانيات اللوجستيكية المسخرة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة للحد من تداعيات هذا الوباء من جهة أخرى.