الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت تطور آليات اشتغالها في ظل ” كورونا “

سعيد وعشى – الرشيدية

في ظل جائحة كوفيد 19، وما تفرضه من ضرورة الالتزام بالشروط الاحترازية والوقائية، اتخذت الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت مجموعة من التدابير لضمان استمرار تقديم خدماتها لكافة الفرقاء وعموم المرتفقين وفق صيغ إليكترونية تضمن السلامة الصحية وتستجيب لمختلف المقتضيات القانونية والتدابير المنصوص من طرف السلطات المختصة.

وفي هذا الإطار بادرت الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت حسب بلاغ صحفي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه إلى وضع الأرقام الهاتفية والعناوين الإلكترونية للمسؤولين رهن الإشارة لتسهيل التواصل المباشر؛ والى تعميم رموز الاستجابة السريعة (QR CODES) للروابط الالكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة؛ واعتماد مكتب الضبط الرقمي من خلال بالبوابة الإلكترونية التي تشرف عليها وكالة التنمية الرقمية؛ بالإضافة الى تحديث وتعزيز الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الحضرية، بخدمات إليكترونية عن بعد .

حيث اعتمدت الوكالة حسب ذات البلاغ خدمات إليكترونية عن بعد لاستمرارية خدماتها العمومية، كطلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية؛ وتتبع برمجة ونتائج دراسة ملفات طلبات الترخيص في مجال التعمير، و خدمة الدراسة القبلية للمشاريع، وخدمة بيع الوثائق الخاضعة لقرارات البيع، والأداء عبر الأنترنيت عن الخدمات المؤدى عنها، وخدمة البوابة الجغرافية التي تمكن من الاطلاع على محتوى وثائق التعمير المصادق عليها، بالإضافة الى تلقي الشكايات عن طريق البوابة الخاصة بهذا الشأن.

وبفضل هذه الإجراءات يضيف البلاغ تعمل الوكالة الحضرية الرشيدية ميدلت على أن تجعل من ظرفية جائحة كوفيد 19، فرصة لتطوير أدواتها التواصلية وترسيخ التواصل الإلكتروني من أجل ضمان استمرار خدماتها، عبر اعتماد الحلول الرقمية.

لتؤكد الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت عن تعبئتها وانفتاحها وترحيبها باقتراحات جميع المرتفقين والشركاء، من أجل التجويد وتقديم خدماتها وفق الشروط المهنية المطلوبة وباحترام تام لكل التدابير الوقائية والاحترازية التي تفرضها الظرفية، وفقا للإرادة الملكية .