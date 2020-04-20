الصحة العالمية: المغرب يتوفر على القدرات المطلوبة لمواجهة كورونا

هبة بريس ـ و م ع

قالت مديرة وحدة الأمراض الناشئة بمنظمة الصحة العالمية ، ماريا فان كيرخوف اليوم الاثنين في جنيف إن المغرب ، الذي “قام بعمل متميز” في الماضي بشأن الإنفلونزا و متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “لديه القدرات المطلوبة لمواجهة كما ينبغي” جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت فان كيرخوف في معرض ردها على سؤال خلال ندوة صحفية افتراضية من جنيف بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس “إن المغرب قام بعمل متميز من قبل بشأن الإنفلونزا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ” و “يجب أن نبني على كل هذا العمل ونستفيد منه الآن”. ”.

وتوقفت خبيرة منظمة الصحة العالمية في هذا الاتجاه عند التعاون الطويل والوثيق بين المغرب ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة للصحة.

وأضافت أنه من خلال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ، “طورنا مع دول المنطقة منذ عقود قدرات للتشخيص لا تزال صالحة بالنسبة لكوفيد 19 “.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية ،بمشاركة ممثلي القطاعات المغربية المعنية في العديد من الدورات التدريبية في السنوات الأخيرة (بشأن فرق التدخل السريع ، وكشف الحالات ، والابحاث المفصلة حول الحالات …).

وأكدت أن “كل هذا العمل الذي تم إجراؤه على الإنفلونزا وعلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يجب الاستفادة منه” في سياق جائحة فيروس كورونا.

وذكّرت بأن منظمة الصحة العالمية توفر الارشادات لجميع البلدان ، بما في ذلك المغرب ، حول كيفية التكفل بالحالات ، سواء تعلق الامر بأشخاص تظهر عليهم أعراض خفيفة أو بحالات خطيرة.

وقالت إن الارشادات متاحة أيضا على موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت ومن خلال المكتب الإقليمي في القاهرة “لتوفير فضاء للمناقشة بين نظرائنا التقنيين والموظفين العاملين في الخطوط الأمامية”.

من جانبه ، ذكر المدير التنفيذي المسؤول عن إدارة الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية ، مايكل رايان ، بالتعاون الوثيق بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية ، وخاصة في الأشهر الأخيرة بشأن اجتماع رئيسي كان من المقرر تنظيمه في المغرب بشأن الاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة.