الصحة العالمية: المغرب يتوفر على القدرات المطلوبة لمواجهة كورونا

منذ 6 ساعات
1

هبة بريس ـ و م ع 

قالت مديرة وحدة الأمراض الناشئة بمنظمة الصحة العالمية ، ماريا فان كيرخوف اليوم الاثنين في جنيف إن المغرب ، الذي “قام بعمل متميز” في الماضي بشأن الإنفلونزا و متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “لديه القدرات المطلوبة لمواجهة كما ينبغي” جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت فان كيرخوف في معرض ردها على سؤال خلال ندوة صحفية افتراضية من جنيف بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس “إن المغرب قام بعمل متميز من قبل بشأن الإنفلونزا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ” و “يجب أن نبني على كل هذا العمل ونستفيد منه الآن”. ”.

وتوقفت خبيرة منظمة الصحة العالمية في هذا الاتجاه عند التعاون الطويل والوثيق بين المغرب ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة للصحة.

وأضافت أنه من خلال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ، “طورنا مع دول المنطقة منذ عقود قدرات للتشخيص لا تزال صالحة بالنسبة لكوفيد 19 “.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية ،بمشاركة ممثلي القطاعات المغربية المعنية في العديد من الدورات التدريبية في السنوات الأخيرة (بشأن فرق التدخل السريع ، وكشف الحالات ، والابحاث المفصلة حول الحالات …).

وأكدت أن “كل هذا العمل الذي تم إجراؤه على الإنفلونزا وعلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يجب الاستفادة منه” في سياق جائحة فيروس كورونا.

وذكّرت بأن منظمة الصحة العالمية توفر الارشادات لجميع البلدان ، بما في ذلك المغرب ، حول كيفية التكفل بالحالات ، سواء تعلق الامر بأشخاص تظهر عليهم أعراض خفيفة أو بحالات خطيرة.

وقالت إن الارشادات متاحة أيضا على موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت ومن خلال المكتب الإقليمي في القاهرة “لتوفير فضاء للمناقشة بين نظرائنا التقنيين والموظفين العاملين في الخطوط الأمامية”.

من جانبه ، ذكر المدير التنفيذي المسؤول عن إدارة الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية ، مايكل رايان ، بالتعاون الوثيق بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية ، وخاصة في الأشهر الأخيرة بشأن اجتماع رئيسي كان من المقرر تنظيمه في المغرب بشأن الاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة.

مقالات ذات صلة

Photo of لتدبير جائحة كورونا.. تسليم وحدتين طبيتين متنقلتين للصحة بإقليم تاونات

لتدبير جائحة كورونا.. تسليم وحدتين طبيتين متنقلتين للصحة بإقليم…

منذ ساعتين
Photo of الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت تطور آليات اشتغالها في ظل ” كورونا “

الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت تطور آليات اشتغالها في…

منذ 3 ساعات
Photo of توقيف سائق سيارة دهس عون سلطة واخترق حالة الطوارئ بالبيضاء

توقيف سائق سيارة دهس عون سلطة واخترق حالة الطوارئ…

منذ 3 ساعات
Photo of أمن البيضاء يشهر سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه

أمن البيضاء يشهر سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه

منذ 3 ساعات
Photo of توقيف سيارة على متنها 10 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدينة غفساي

توقيف سيارة على متنها 10 كيلوغرام من مخدر الشيرا…

منذ 4 ساعات
Photo of تسجيل 66 حالة إصابة بفيروس كورونا في سجن وارزازات من بينهم 60 موظفاً

تسجيل 66 حالة إصابة بفيروس كورونا في سجن وارزازات…

منذ 4 ساعات
Photo of اعتقال رئيس جماعة ” مخمور” قادم من الصويرة الى اقليم اشتوكة

اعتقال رئيس جماعة ” مخمور” قادم من الصويرة الى…

منذ 4 ساعات
Photo of لجنة وزاراتية: عرض المواد الاستهلاكية يفوق الحاجيات خلال رمضان

لجنة وزاراتية: عرض المواد الاستهلاكية يفوق الحاجيات خلال رمضان

منذ 4 ساعات
Photo of إبتدائية بركان تدين صاحب ورشة للمعقمات بشهر نافذ وغرامة مالية

إبتدائية بركان تدين صاحب ورشة للمعقمات بشهر نافذ وغرامة…

منذ 5 ساعات
Photo of الحاجب : رصد مخالفي حالة الطوارئ الصحية بطائرات “الدرون”

الحاجب : رصد مخالفي حالة الطوارئ الصحية بطائرات “الدرون”

منذ 5 ساعات

تعليق واحد

  1. وا سيروا من الكذوب قهرتونا كتر من كورونا بهاد الكذوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق