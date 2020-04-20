السديس: إقامة صلاة التراويح في الحرمين بلا مصلين

منذ 18 ساعة
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، لكن دون مصلين، في ظل جائحة “كورونا”، وفق صحيفة سعودية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “سبق” ، الإثنين، أن السديس أكد إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، و”أن تكون الصلاة 5 تسليمات فقط”.

وكان مفتي عام السعودية، عبد العزيز آل الشيخ، أعلن الجمعة أن صلاتي التراويح (في رمضان يبدأ بعد أيام) والعيد ستقامان في البيوت هذا العام، إذا استمر إغلاق المساجد بسبب “كورونا”، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (واس).

 

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تعليق واحد

  1. امام مسجد مهنة دخيلة على الاسلام ابتدعها الماكرون للتسلط على الاخرين،و هذا الشخص ليسا اماما ,بل موظف عند الاوقاف فقط

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