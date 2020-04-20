الاختبارات تُبعد فيروس كورونا عن 13340 شخصا بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

كشف “محمد اليوبي” مدير مديرية علم الاوبئة ومكافحة الامراض بوزارة الصحة، اليوم الأثنين، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح اليوبي في مروره الصحفي أنه تم تسجيل تماثل 23 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 350 شخصا.

وأضاف اليوبي أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة إضافيتين جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة إلى حدود الساعة.

وأشار إلى أنه تم استبعاد أزيد من ألف حالة كان يشتبه في إصابتها، ليصل العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية إلى 13 ألف و340 حالة.